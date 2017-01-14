Политика

08:16 14.01.2017

Последняя пресс-конференция Обамы в качестве президента намечена на 18 января - Белый дом

Уходящий президент США Барак Обама проведет в среду, 18 января, свою последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"В среду президент США проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США здесь, в зале для брифинга", - сказал он журналистам.

Дж.Эрнест подтвердил информацию о том, что Б.Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.

Ранее председатель инаугурационного комитета Том Баррак сообщил, что чета Трампов и чета Обама вместе направятся на церемонию после встречи в Белом доме.

"Они (Д.Трамп и М.Трамп - ИФ) пойдут в Белый дом, куда их пригласили на кофе или чай, проведут там полчаса или около того, а затем они направятся вместе на инаугурацию", - сказал Т.Баррак.

Это давняя традиция в США приглашать преемников в Белый дом утром в день инаугурации. К примеру, 20 января 2009 г. президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой Буш принимали Б.Обаму и его жену Мишель.

ВАЖНОЕ

Трамп намерен на "некоторое время" сохранить санкции против России - СМИ

Байден перенес на один день визит в Украину

Трехсторонняя контактная группа соберется на заседание в Минске 16 января

Кандидат в министры обороны США Мэттис винит Россию в попытках подорвать НАТО

Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия пригласила администрацию Трампа на межсирийские переговоры в Астану

Встреча Порошенко и Байдена в Киеве состоится в понедельник утром

Оппоблок требует уволить главу Донецкой ОВГА Жебривского – заявление партии

Киев надеется на техническую помощь европейских партнеров в вопросе переоборудования КПВВ на Донбассе - Геращенко

Вопрос возвращения Крыма Украине должен рассматриваться отдельно от прекращения войны на Донбассе - Пинчук

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА