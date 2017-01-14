Последняя пресс-конференция Обамы в качестве президента намечена на 18 января - Белый дом

Уходящий президент США Барак Обама проведет в среду, 18 января, свою последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"В среду президент США проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США здесь, в зале для брифинга", - сказал он журналистам.

Дж.Эрнест подтвердил информацию о том, что Б.Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой Меланьей в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января.

Ранее председатель инаугурационного комитета Том Баррак сообщил, что чета Трампов и чета Обама вместе направятся на церемонию после встречи в Белом доме.

"Они (Д.Трамп и М.Трамп - ИФ) пойдут в Белый дом, куда их пригласили на кофе или чай, проведут там полчаса или около того, а затем они направятся вместе на инаугурацию", - сказал Т.Баррак.

Это давняя традиция в США приглашать преемников в Белый дом утром в день инаугурации. К примеру, 20 января 2009 г. президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой Буш принимали Б.Обаму и его жену Мишель.