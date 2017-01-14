Политика

07:33 14.01.2017

Трамп намерен на "некоторое время" сохранить санкции против России - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет определенное время снимать с России санкции, но готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, ссылаясь на интервью Д.Трампа газете Wall Street Journal сообщает на своем сайте Радио Свобода.

Как сообщает издание, в часовом интервью Д.Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Б.Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем, он отметил: "если вы ладите, и Россия реально помогает нам, зачем сохранять санкции, если кто-то делает замечательное дело?".

Как пишет газета, избранный президент предположил, что он может отменить санкции, введенные президентом Обамой в декабре в ответ на российские кибератаки во время президентской кампании, если Россия окажет серьезную помощь в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для Соединенных Штатов.

Также Д.Трамп заявил о намерении встретиться с президентом В.Путиным после вступления в должность президента США.

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