Контакты команды Трампа с послом РФ не являются поводом для беспокойства – госдеп

Госдепартамент США не считает проблематичными контакты команды избранного президента США Дональда Трампа с послом РФ в США Сергеем Кисляком, заявил в пятницу представитель госдепа Марк Тонер.

"Это часть деятельности переходной команды", - сказал он.

"Избранный президент сам взаимодействует со многими мировыми лидерами", - добавил М.Тонер.

Ранее пресс-секретарь переходной команды Д.Трампа Шон Спайсер сообщал, что 28 декабря советник по национальной безопасности Д.Трампа Майкл Флинн общался по телефону с послом России в Вашингтоне С.Кисляком.

Позднее агентство АП сообщалось со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что администрация уходящего президента США Барака Обамы была осведомлена о контактах М.Флинна и посла РФ С.Кисляка.