Политика

17:48 13.01.2017

Оппоблок требует уволить главу Донецкой ОВГА Жебривского – заявление партии

Партия "Оппозиционный блок" требует уволить главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского из-за давления на бизнес.

Согласно заявлению партии, которое распространила в пятницу пресс-служба Оппоблока, П.Жебривский как государственный служащий не имеет права вмешиваться в деятельность бизнеса и высказывать угрозы, подобные его заявлению на пресс-конференции в г.Краматорск.

"Вмешательство в процесс формирования местных громад, которое позволяет себе глава Донецкой ВГА, недопустимо", - отмечают в Оппоблоке.

А заявлении отмечается, что местные громады формируются для улучшения жизни людей. Вполне естественным является участие в формировании громад представителей бизнеса, дающих работу значительной части жителей региона. А задача руководства области – способствовать деятельности бизнеса, который решает социально-экономические проблемы региона.

"Вместо этого председатель Донецкой ВГА вмешивается в процесс формирования громад и осуществляет давление на бизнес", - сказано в заявлении.

При этом Оппоблок отмечает, что жизнь людей как и социально-экономическая ситуация в регионе за последние полтора года пребывания П.Жебривского во главе Донецкой ОВГА ухудшилась, "а тарифы на отопление этой осенью оказались самыми высокими в стране".

""Оппозиционный блок" требует увольнения Жебривского как человека, который не способен руководить Донецкой областью. Регион должен возглавить специалист в области управления, уважающий жителей региона и работающий для них", - сказано в заявлении.

Как передает местное издание "Остров", П.Жебривский на пресс-конференции в Краматорске, пообещал проблемы компании ДТЭК из-за вмешательства в создание объединенных громад в регионе.

"Есть один из представителей ДТЭК, которая почему-то решила, что под ДТЭК будет сформирована большая Добропольская громада. Не допущу этого всего… Обращаюсь к господину Тищенко и главному акционеру - если их сотрудница будет вмешиваться в политику, они будут иметь большие проблем", - цитирует издание П.Жебривского.

ВАЖНОЕ

Байден перенес на один день визит в Украину

Трехсторонняя контактная группа соберется на заседание в Минске 16 января

Кандидат в министры обороны США Мэттис винит Россию в попытках подорвать НАТО

Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях

Публикация Савченко списков заложников не повлияет на работу гуманитарной подгруппы в Минске - Айвазовская

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев надеется на техническую помощь европейских партнеров в вопросе переоборудования КПВВ на Донбассе - Геращенко

Вопрос возвращения Крыма Украине должен рассматриваться отдельно от прекращения войны на Донбассе - Пинчук

Пинчук разъясняет, что является сторонником членства Украины в ЕС и НАТО, а смена западных элит может принести стране пользу

В Грузии после раскола в партии Саакашвили фракция парламентского меньшинства сменила название

Климкин во время визита в Мьянму обсудил перспективу сотрудничества двух стран

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/41267/obshhee-delo/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА