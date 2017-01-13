Киев надеется на техническую помощь европейских партнеров в вопросе переоборудования КПВВ на Донбассе - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко и народный депутат Мария Ионова (фракция "Блок Петра Порошенко") проинспектировали КПВВ "Майорск" (Донецкая обл.).

"Нулевой блокпост. Даже в тумане видно Горловку. (…) Несколько раз этот КПВВ обстреливали, за время его работы здесь погибли 5 пограничников, поэтому вопрос безопасности как гражданского населения, так и работников поста являются очень актуальными", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она напомнила, что накануне нового года украинские силовики провели совещание по вопросу увеличения количества работников различных служб на КПВВ и ускорения движения.

"Люди в очередях говорят, что стояли на час меньше, чем обычно, но вопрос прохождения КПВВ остается болезненным. (…) Мы говорили с фискалами и пограничниками о том, как преодолеть очереди, важно техническое перевооружение КПВВ. Мы ожидаем техническую помощь в этих вопросах наших европейских коллег и будем поднимать этот вопрос", - подчеркнула И.Геращенко.