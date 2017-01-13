Пинчук разъясняет, что является сторонником членства Украины в ЕС и НАТО, а смена западных элит может принести стране пользу

Украина должна помогать лидерам стран Запада в достижении их внутриполитических целей в обмен на их помощь в достижении целей Украины, пишет в статье для "Украинской правды", опубликованной в пятницу, украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

"На Западе все чаще побеждают те, кто обещает решать не мировые конфликты, а внутренние проблемы… Им невыгодны санкции, им нужно торгово-экономическое сотрудничество с Россией, взаимодействие с ней в Сирии и в борьбе с ИГИЛ. Но для них, по-прежнему, недопустимо, если их обвинят в попустительстве войне в Европе или нарушениям международного права. И им нужны быстрые результаты, которых от них ждет избиратель", - отметил он.

"В наших силах помочь лидерам Запада их достичь. В обмен на их помощь в достижении наших целей", - подчеркивает В.Пинчук.

По его мнению, ЕС переживает "глубокие проблемы" и вызванную ими смену элит, "меняется международная группа партнеров, которые до этого момента помогали нам выстоять", и украинский вопрос "может стать элементом большой геополитической сделки".

"Действуя гибко, мы можем обратить смену западных элит себе на пользу", - подчеркивает автор статьи.

В.Пинчук утверждает, что газета The Wall Street Journal изменила заголовок его статьи, вызвавшей критику в Украине, и значительно сократила ее текст, при этом подчеркивая, что большинство компромиссов, к которым он призывал в своей публикации, были адресованы европейской, а не украинской стороне.

Он отвергает обвинения в призыве отказаться от идеи членства Украины в ЕС и заявляет, что является сторонником евроинтеграции, при этом отмечая, что сейчас большинство членов Евросоюза "не только не хочет видеть Украину в ЕС, но даже не готовы обозначить для нас такую перспективу на будущее".

"Настаивая сейчас на перспективе членства, мы только ослабляем позиции наших друзей в Европейском Союзе. А заодно создаем внутри него очередную линию раскола", - отмечает В.Пинчук.

По его словам, украинцы должны строить "собственную сильную страну" по европейским принципам и стандартам, прописанным в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, и "тогда представление Европы об Украине начнет меняться к лучшему, и вот тогда можно будет ставить вопрос о перспективе членства".

"Не настаивая сейчас на членстве,.. в обмен на это мы должны добиваться от ЕС конкретных вещей: более существенной финансовой помощи и серьезной поддержки экономики Украины, более решительных шагов по сближению Украины с ЕС,.. более проукраинской позиции ЕС во всех возможных форматах обсуждения мирного урегулирования; абсолютной принципиальности в вопросе продления санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе", - отмечает бизнесмен.

В.Пинчук также заверил, что является сторонником членства Украины в НАТО, но расценивает вероятность вступления Украины в Альянс на данном этапе как стремящийся к нулю, поскольку большинство его членов расценивает его как возрастание вероятности военного конфликта с РФ с переходом "в третью мировую войну".

"Наш отказ на ближайшую или среднесрочную перспективу от стремления в НАТО возможен только в обмен на гарантированную Западом безопасность, а также значительную военную, техническую и финансовую помощь, укрепляющую нашу обороноспособность. Здесь на компромиссы с Украиной должны идти наши западные партнеры", - отмечает он.