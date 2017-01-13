Байден перенес на один день визит в Украину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент США Джозеф Байден проведут встречу в Киеве в понедельник, 16 января, а не 15-го, как анонсировалось ранее, сообщается на сайте украинского правительства.

"16 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США в Украину. Начало мероприятия 7:30", - указано в сообщении.

Встреча пройдет в Клубе Кабинета министров. Представителям СМИ необходимо прибыть до 7:15.

Ранее на сайте Кабмина сообщалось, что эта встреча запланирована на 15 января.