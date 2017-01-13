Политика

14:39 13.01.2017

В Грузии после раскола в партии Саакашвили фракция парламентского меньшинства сменила название

Фракция меньшинства "Национальное движение" в парламенте Грузии сменила название и стала "Европейской Грузией".

Как сообщил в пятницу журналистам один из членов парламентской фракции Гиги Церетели, после выхода накануне из оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) большой группы ее лидеров встал вопрос о технических изменениях во фракции меньшинства в парламенте.

"Как известно, 21 из 27 депутатов, прошедших в парламент по списку "Единого национального движения" вчера покинули эту партию и, соответственно, в повестку дня встал вопрос о переименовании парламентской фракции "Национальное движение". Избран и новый председатель фракции Серго Ратиани", - сказал Г.Церетели.

Он не стал комментировать вопрос, смогут ли депутаты, оставшиеся в ЕНД, сформировать свою фракцию в парламенте.

Между тем, по информации грузинских СМИ, вопрос может решиться положительно, если один из 150 депутатов присоединится к группе представляющих в парламенте ЕНД.

Как уже сообщалось, накануне из ЕНД вышли 59 лидеров, членов политсовета и региональных руководителей, требовавших отстранения от руководства ЕНД ее неформального лидера, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Оставшиеся в партии его сторонники намерены 20 января провести партийный съезд.

В комментарии в соцсетях М.Саакашвили заявил, что с уходом из ЕНД "группы отщепенцев закончилось правление в партии лузеров".

"Партия сегодня сильна, как никогда, и в этом все убедятся на съезде 20 января", - написал М.Саакашвили.

На состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборах в Грузии партия ЕНД получила 27 из 150 депутатских мандатов. В поражении на выборах М.Саакашвили обвинил руководство партии.

Между тем, по мнению грузинских экспертов, ЕНД получила бы в парламенте гораздо больше депутатских мандатов, если бы не вмешательство в предвыборный процесс М.Саакашвили. За два дня до выборов он публично заявил, что в день выборов он прибудет в Грузию, и все население будет радостно встречать его. Грузинские эксперты считают, что именно это заявление отпугнуло многих избирателей от ЕНД.

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