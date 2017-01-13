Политика

12:53 13.01.2017

Климкин во время визита в Мьянму обсудил перспективу сотрудничества двух стран

Во время визита министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Республику Союз Мьянма стороны обсудили перспективы всесторонней активизации двусторонних отношений, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, а также расширения договорно-правовой базы в торгово-экономической сфере.

Как сообщает в пятницу официальный сайт МИД, П.Климкин провел отдельные встречи с президентом Мьянмы Тхином Чжо, государственным советником и министром иностранных дел Аун Сан Су Чи, а также главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Лайном.

Стороны обсудили перспективы расширения договорно-правовой базы украинско-мьянмских отношений в торгово-экономической сфере, в частности, подготовку к подписанию двусторонних соглашений экономического направления - о торгово-экономическом сотрудничестве, поощрении и защите инвестиций и избежание двойного налогообложения.

Была достигнута договоренность о подписании в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании относительно начала двусторонних консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также проведение первого раунда политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.

Кроме того, стартовала работа почетного консульства Украины в Мьянме в городе Янгон.

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