Керри посетил Вьетнам в рамках последнего зарубежного турне на посту госсекретаря США

Госсекретарь США Джон Керри в рамках своего последнего турне на посту главы американского внешнеполитического ведомства посетил в пятницу Вьетнам, сообщает агентство АП.

В ходе этого визита он провел встречи, в которых приняли участие премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Буй Тхань Шон.

Планируется, что в субботу госсекретарь США посетит вьетнамскую провинцию Камау, где почти 50 лет назад он принимал участие в боевых действиях во время войны во Вьетнаме.

После этого Дж.Керри отправится в Париж, чтобы принять участие в конференции по Ближнему Востоку, а затем в Лондон, где встретится с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации в Сирии.

20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, который сформирует свою собственную администрацию. На пост, который сейчас занимает Дж.Керри, претендует бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон.