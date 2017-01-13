"Самопомич" за ликвидацию налоговой милиции и создание службы вне структуры ГФС для расследования финансовых преступлений

Фракция "Самопомич" считает необходимым ликвидировать налоговую милицию и создать службу для расследования финансовых преступлений вне структуры Государственной фискальной службы.

"Налоговую милицию действительно необходимо ликвидировать и создать цивилизованную службу для расследования финансовых преступлений вне структуры Государственной фискальной службы, которая бы занималась расследованием и предупреждением финансовых преступлений вместо давления на бизнес. "Самопомич" настаивает на этом, несмотря на сопротивление заинтересованных в ручной налоговой милиции политических сил", - говорится в заявлении фракции, обнародованном на сайте "Самопомочи" в пятницу.

Во фракции напомнили, что, голосуя за изменения в Налоговый кодекс Украины в ночь на 21 декабря 2016 года, депутаты Верховной Рады "случайно ликвидировали налоговую милицию". "Предполагалось, что раздел Налогового кодекса о налоговой милиции будет изъят после создания новой структуры. Но в результате бюджетной лихорадки сместилась нумерация в законе, которая нарушила это условие", - уточнили в "Самопомочи".

Нардепы этой фракции считают, что ситуацию нужно исправлять исключительно законным способом, а "не путем издания писем, подменяющих собой закон".

"Фракция "Самопомич" заявляет, что такие решения и действия противоречат Конституции Украины, законам Украины "О статусе народного депутата" и "О комитетах Верховной Рады Украины". Фракция "Самопомич" обращает внимание председателя Верховной Рады и президента Украины на то, что такие решения и действия не только подрывают легитимность украинского парламента, но и авторитет государства, и требует до внесения соответствующих изменений обеспечить действие закона в соответствии с тем, как он был проголосован парламентом, подписан председателем Верховной Рады и президентом Украины и официально обнародован", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

Министр финансов Александр Данилюк в такой ситуации призвал к скорейшему принятию закона о создании финансовой полиции, о котором идет речь в меморандуме с МВФ.

Документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать финполицию: замена силового подхода аналитическим; сокращение штата до 2,5 тыс. человек (в настоящее время – 15 тыс.); невмешательство в работу честного бизнеса; обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%; зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все-таки избежали "технических ошибок", - отметил А.Данилюк.

В свою очередь глава налоговой милиции - первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан заявляет о продолжении работы налоговой милиции на законных основаниях до принятия отдельного закона о ее правопреемнице, подкрепляя свои слова письмом главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.