Киев продолжает разыскивать 109 человек, удерживаемых ОРДЛО, в 2016 г. удалось вернуть 27 человек - Медведчук

Спецпредставитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук считает несовершенной формулу обмена "всех на всех" и напоминает, что украинская сторона продолжает разыскивать 109 человек, при этом установлено точное местонахождение 55 из них.

"На мой взгляд, эта формула ("всех на всех" – ИФ) является несовершенной, а многие популисты, говорящие о ней, просто не понимают, о чем идет речь, и тем самым оказывают медвежью услугу процессу обмена. (…) Вопрос, когда мы сможем провести обмен в формате "всех на всех", когда вернутся домой наши граждане, о чем постоянно спрашивают их родственники, уместно было бы задать нашим политикам. От их решения зависит возвращение наших граждан: военнослужащих, представителей добровольческих батальонов и гражданских лиц", - рассказал В.Медведчук в интервью изданию "Аргументы и факты".

Он сообщил об итогах процесса обмена за прошлый год: "В прошлом году удалось вернуть 24 человека, которых удерживали на территории ОРДО и ОРЛО, а также 3 украинцев, которые были осуждены в РФ, то есть всего 27 человек. Власти Украины освободили 54 человека. Таким образом, всего домой, в семьи, к родным и близким вернулся 81 человек".

Отвечая на вопрос о том, есть ли точные цифры, сколько украинцев удерживаются на территории ОРДЛО, В.Медведчук привел следующие данные: "Украинская сторона продолжает разыскивать 109 человек, установлено точное местонахождение 55 из них. Согласно последним спискам, переданным нам, ОРДО разыскивает на территории Украины 494 человека, ОРЛО – 458, установлено местонахождение 598 из этих лиц. Мы делаем все, чтобы эти люди как можно скорее оказались дома".

Он также заявил, что ни представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, ни представители СБУ не ведут переговоры с руководством России и руководством ОРДО и ОРЛО, касающиеся вопросов обмена: "Нет, никто из перечисленных вами лиц таких переговоров не ведет".

Комментируя историю со списками, опубликованными народным депутатом Надеждой Савченко, В.Медведчук сказал: "Существует только один вариант списков - официальный, который используют представители Украины, и они никогда не публиковались. Это касается как тех переговоров, которые я веду в Москве, так и тех переговоров, которые я совместно с Ириной Геращенко веду в гуманитарной подгруппе в Минске с представителями ОРДЛО".

Говоря о заявлении советника главы СБУ Юрия Тандита о том, что Служба безопасности Украины может взять на себя проведение переговоров по обмену, спецпредставитель в подгруппе по гуманитарным вопросам заметил: "Решение об обмене принимается на высшем государственном уровне, а СБУ сегодня выполняет функцию по сбору информации о лицах, которых разыскивают ОРДО и ОРЛО в Украине, а также по установлению лиц, которые, по данным Минобороны и МВД, удерживаются на неподконтрольной территории".