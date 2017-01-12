Политика

18:28 12.01.2017

Подло использовать тему пленных для пиара – депутат Суслова о списках Савченко

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Ирина Суслова возмущена из-за обнародования своей коллегой по парламенту Надеждой Савченко (внефракционная) списков лиц для обмена и называет это частью информационной гибридной войны.

"Хочу подчеркнуть, что обнародование списков и освобождение пленных - это разные вещи. Подумала ли Савченко о матерях и родных пленных, когда делала этот шаг? Для нее это пиар, раскрутка, а для кого-то это - жизнь, боль … К сожалению, иногда люди быстро забывают, где еще вчера были сами и что делала страна и международное сообщество для их освобождения… Человек делает свой политпроект, хочет быть на слуху и выбрала наиболее эмоциональную тему, чтобы оставаться в медиапространстве. И это – подло", - сказала И.Суслова в эфире телеканала "Рада", сообщает пресс-служба партии "БПП "Солидарность".

По ее словам, вся эта история – "элемент информационной гибридной войны, попытка переключить внимание "с больной головы на здоровую", обвинить украинскую власть в бездействии".

"Как можно говорить, что опубликование списков - это действие, и при этом умалчивать, что власти освободили прошлого года 20 человек из ОРДЛО и 3 из РФ, в том числе и саму Надю…", - отметила И.Суслова.

Кроме того, напомнила она, известно, что обнародованные списки являются некорректными, что признала и СБУ, и сама Н.Савченко. "Зачем тогда их было публиковать? Какую цель преследовал этот человек? Уже есть реакция Москвы, Киев и Донецк должны договариваться, должен быть прямой диалог. С кем диалог? С кем договариваться в Донецке? Мы все прекрасно знаем, кто и где принимает решения по этим вопросам", - подытожила нардеп.

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