Политика

17:43 12.01.2017

Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, законопроект внес президент Украины Петр Порошенко. Он зарегистрирован в четверг под №5636 и передан на рассмотрение руководству парламента. Профильным комитетом определен комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Президент определил этот законопроект, как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

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