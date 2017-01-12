Политика

16:53 12.01.2017

Айвазовская не видит предпосылок для рассмотрения Радой вопроса выборов на Донбассе в ближайшее время

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская не видит ближайшей перспективы рассмотрения в украинском парламенте законопроекта, который позволил бы провести выборы на временно неподконтрольной части Донбасса.

"Я не могу сказать, что есть перспектива в ближайший период времени рассматривать какие-либо законопроекты под куполом Верховной Рады на тему выборов", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.

О.Айвазовская пояснила: "Прогнозы относительно сроков принятия решения Верховной Радой сегодня не благодарны. Потому что не решен блок безопасности или нет гарантий, которые могут быть предоставлены государству Украина, в том числе третьими сторонами и международными институциями, будь то ОБСЕ или государства – западные партнеры".

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