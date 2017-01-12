Минский формат переговоров по Донбассу не исчерпал себя, политическая подгруппа соберется 16 января - Айвазовская

"Минский формат" урегулирования на Донбассе нельзя считать исчерпавшим себя, поскольку в любом другом формате нужно будет заключать соглашения, аналогичны минским, заявляет представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

"Другие форматы (переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе – ИФ), которые могли бы работать, не созданы. А при условии их создания вряд ли содержание соглашений, которые мы имели бы, отличались (от Минских соглашений - ИФ), по крайней мере, в первых пунктах, которые касаются безопасности", - сказала она журналистам в Киеве в четверг.

О.Айвазовская отметила, что в связи с этим нельзя считать минский формат исчерпавшим себя.

"Минский формат себя не исчерпал по тем причинам, что любое новое соглашение будет начинаться с тех же первых пунктов, которые указаны в Минских соглашениях", - сказала она.

По мнению О.Айвазовской, время, потраченное на организацию другой площадки для переговоров, если при этом откажутся от Минского формата, будет играть против Украины.

При этом О.Айвазовская считает, что Россия заинтересована в том, чтобы Минский формат был нивелирован.

Она отметила, что заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы состоится в понедельник, 16 января.