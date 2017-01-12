Политика

16:23 12.01.2017

Порошенко ожидает дальнейшего развития децентрализации в Украине

Президент Украины Петр Порошенко ожидает продолжения передачи функций, полномочий, прав и обязанностей на места, а также продолжения процесса формирования объединенных территориальных громад.

"Надеюсь, в этом году пройдут выборы в новых громадах", - сказал глава государства на совещании с местными властями южных областей Украины в четверг в Одессе.

Он также отметил, что центральные органы власти намерены всеми средствами помогать новым громадам, в т.ч. организовывать для них различные семинары и тренинги, среди которых могут быть курсы по доступу украинских громад к финансированию из различных европейских фондов.

Кроме того П.Порошенко отметил, что ожидается рост поступлений в бюджеты громад в целом по стране на 30 млрд грн., источником которого, среди прочего, будет повышение минимальной заработной платы до уровня 3200 грн.

ВАЖНОЕ

Публикация Савченко списков заложников не повлияет на работу гуманитарной подгруппы в Минске - Айвазовская

Грузинское "Единое национальное движение" Саакашвили раскололось

Сенат США запустил процесс отмены Obamacare

Порошенко встретится с Байденом в Киеве

Тиллерсон назвал незаконным присоединение Крыма к России

ПОСЛЕДНЕЕ

Минский формат переговоров по Донбассу не исчерпал себя, политическая подгруппа соберется 16 января - Айвазовская

ЕС должен выступать единым фронтом на переговорах по Brexit - Меркель

Саакашвили: Порошенко на меня зол, потому что потерял для себя потоки из Одесской области

В программе правительства Японии для молодых лидеров примут участие 12 украинцев

Климкин в ближайшие дни посетит в Мьянму, Бруней и Сингапур

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
сонник гол
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА