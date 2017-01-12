Порошенко ожидает дальнейшего развития децентрализации в Украине

Президент Украины Петр Порошенко ожидает продолжения передачи функций, полномочий, прав и обязанностей на места, а также продолжения процесса формирования объединенных территориальных громад.

"Надеюсь, в этом году пройдут выборы в новых громадах", - сказал глава государства на совещании с местными властями южных областей Украины в четверг в Одессе.

Он также отметил, что центральные органы власти намерены всеми средствами помогать новым громадам, в т.ч. организовывать для них различные семинары и тренинги, среди которых могут быть курсы по доступу украинских громад к финансированию из различных европейских фондов.

Кроме того П.Порошенко отметил, что ожидается рост поступлений в бюджеты громад в целом по стране на 30 млрд грн., источником которого, среди прочего, будет повышение минимальной заработной платы до уровня 3200 грн.