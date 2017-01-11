Политика

19:26 11.01.2017

Климкин в ближайшие дни посетит в Мьянму, Бруней и Сингапур

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 11-13 января 2017 года совершит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма.

Как сообщает МИД Украины в среду на официальной странице в Фейсбук, целью визита Климкина в Мьянму является активизация политического диалога, обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, углубление сотрудничества на международной арене, а также обмен мнениями относительно актуальных международных и региональных вопросов.

"В ходе визита запланированы встречи П.Климкина с президентом Мьянмы Тхином Чжо, государственным советником и министром иностранных дел Аун Сан Су Чи, а также главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Лайном", - сказано в сообщении.

Кроме того, 13-14 января министр иностранных дел Украины будет находиться в Брунее Даруссаламе "с целью возобновления политического диалога на высоком уровне, обсуждения путей вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также укрепления взаимодействия в международных и региональных организациях".

Программа визита в Бруней будет включать встречи с Султаном Брунея Даруссаламу Хаджи Хассанолом Болкияхом, наследным принцем Брунея Аль-Мухтади Биллой, вторым министром иностранных дел и торговли Лим Джок Сеном и министром природных ресурсов и туризма Али Апонгом.

Затем, 15-16 января П.Климкин совершит визит в Сингапур.

"Целью визита является поддержание динамики политического диалога, активизация экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание взаимодействия в гуманитарной и научно-технической сферах", - сообщили в МИД.

В Сингапуре П.Климкин проведет переговоры с премьер-министром Ли Сиен Луном, министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном и министром внутренних дел, министром права Сингапура К.Шанмугамом.

Кроме того, П.Климкин выступит в Школе государственной политики им.Ли Куан Ю и проведет обмен мнениями с ведущими сингапурскими политологами и экспертами.

Планируется также встреча министра иностранных дел Украины с украинской общиной Сингапура.

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