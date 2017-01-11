Политика

19:10 11.01.2017

Порошенко в четверг посетит Одесскую область

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 12 января, посетит Одесскую область с рабочей поездкой.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Как сообщалось, Михэил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА 7 ноября 2016 года. 9 ноября П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской ОГА. С тех пор областью руководила заместитель главы обладминистрации Соломия Бобровская.

Кабинет министров 21 декабря 2016 года одобрил назначение главой Одесской областной государственной администрации директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Максима Степанова, который выиграл конкурс на указанную должность, набрав 14,4 балла.

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