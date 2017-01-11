Порошенко ожидает прогресса визовой либерализации Японии для украинцев и роста японских инвестиций в Украину в 2017г

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что в текущем году стоит ожидать прогресса в вопросе либерализации визового режима со стороны Японии для украинцев и роста прямых японских инвестиций в украинскую экономику.

Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, во время встречи с японским послом в Киеве Шигеки Сумме, приуроченной к подписанию П.Порошенко указа об отмечании Года Японии в Украине президент "выразил убеждение, что в этом году состоится прогресс в вопросах визовой либерализации для украинцев в целях упрощения посещения Японии, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины".

П.Порошенко привел примеры успешных японских инвестиционных проектов 2016 года, которые уже работают на Западе Украины и создают тысячи рабочих мест. "Это прекрасная характеристика уровня доверия и уровня поддержки, которые демонстрирует японский бизнес и японское правительство по отношению к Украине", - подытожил президент.

Глава Украинского государства передал приглашение премьер-министру Японии Синдзо Абэ посетить Украину в этом году.