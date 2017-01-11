20 тысяч человек побывали на экскурсии в парламенте Украины в 2016 году

Количество экскурсий в Верховную Раду за год возросло почти в два раза.

"Общее количество ознакомительных посещений парламента в 2016 году составило 628 по сравнению с 372 в 2015 году", - сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады в среду на сайте парламента.

За минувший год в парламенте побывала 21 тыс. экскурсантов (в 2015 году – 12 тысяч), в том числе около тысячи иностранных гостей.

Во время экскурсий состоялось 100 встреч посетителей парламента с народными депутатами (в 2015 году – 52 встречи).