Трамп обвинил своих противников в стремлении дискредитировать его победу на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его противники на выборах распространяют фальшивые новости с целью принизить значение его победы.

"Я с легкостью выиграл выборы, сформировалось великое "движение" (сторонников Д.Трампа - ИФ), а жуликоватые оппоненты пытаются умалить значение нашей победы при помощи фальшивых новостей", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Он также заявил, что считает доклад о компромате, якобы собранном на него Россией, проплаченным его политическими оппонентами.

"Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад (о компромате - ИФ), проплаченный политическими оппонентами, "не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом". Это (данные доклада - ИФ) крайне нечестно", - отметил он.

По мнению Д.Трампа, американским разведслужбам не следовало допускать утечку в СМИ не соответствующих действительности данных о его связях с Россией.

"Разведслужбам ни в коем случае не следовало допустить утечку "фальшивых" новостей. Это попытка навредить мне напоследок (перед инаугурацией - ИФ). Мы ведь живем не в нацистской Германии?", - написал он в "Твиттере".

Так Д.Трамп прокомментировал публикацию в некоторых американских СМИ о том, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российские агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Д.Трампа.