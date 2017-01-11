В "Оппозиционном блоке" считают необходимым прекратить обмен списками пленных и провести обмен "всех на всех"

Обмен списками пленных необходимо прекратить и осуществить обмен "всех на всех", как это предусмотрено Минскими соглашениями, заявляет народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Папиев.

"Надо прекратить обмен списками и сделать обмен" всех на всех ", как это предусмотрено шестым пунктом Минских соглашений. Это принципиальная позиция "Оппозиционного блока", - заявил М.Папиев в эфире телеканала "112 Украина", комментируя публикацию народным депутатом Надеждой Савченко списка украинских военнопленных.

По его словам, прозрачность и публичность в этом вопросе необходимы, несмотря на предостережения СБУ о том, что в эту историю якобы могут включиться мошенники. "Не так давно то же самое говорили об электронных декларациях чиновников, что якобы обнародовать их не стоит. Но общество получило соответствующую информацию и мы все прошли этот этап без особых эксцессов", - сказал М.Папиев.

В то же время парламентарий подчеркнул, что власть может достичь освобождения всех пленных, указанных в списке Н.Савченко, завершив выполнение Минских договоренностей.

"Если Украина исповедует то, что для нас жизнь и здоровье людей, находящихся в плену - это высшая ценность, нужно идти по этому пути. Украинская власть должна проводить переговоры с теми, кто решает этот вопрос с той стороны, и добиться того, чтобы наши ребята вернулись в свои семьи, к родным", - подчеркнул М.Папиев.