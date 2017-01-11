В партии "Наш край" требуют введения переходного периода для закрытия "спящих" ФЛП

Власть должна ввести переходный период для прекращения деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которых обязали платить единый социальный взнос (ЕСВ) даже при отсутствии доходов, заявляет сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

По его словам, частные предприниматели не имели достаточно времени для определения собственной дальнейшей судьбы, поскольку изменения в Бюджетный кодекс были приняты за несколько дней до Нового года.

"В имеющихся условиях тысячи "упрощенцев" просто не успели аннулировать регистрацию и вынуждены будут заплатить за январь 704 грн единого социального взноса, не заработав ни копейки. Поэтому Кабмин и парламент должны немедленно ввести для так называемых "спящих" ФЛП несколькомесячный переходный период, чтобы те могли прекратить свою деятельность", – отметил А.Мазурчак.

По его словам, "Наш край" негативно оценивает решение об уплате ЕСВ физлицами-предпринимателями, которые не получают доходов, однако если уж власть решилась на такой шаг, то это должно было происходить цивилизованно.

Сопредседатель партии также отметил, что ажиотажное закрытие "упрощенцев", вызванное непродуманным решением властей, может содержать коррупционные риски. "Давка и очереди в центрах предоставления административных услуг создают для нечестных чиновников возможность за дополнительную финансовую мотивацию принимать решения относительно очередности закрытия ФЛП", – подчеркнул А.Мазурчак.

Как сообщалось, 6 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняли закон, который с 1 января 2017 обязывает ФЛП даже при отсутствии прибыли платить ЕСВ на уровне минимального страхового взноса в размере 22% от минимальной зарплаты (3,2 тыс грн), т.е. 704 грн. Однако документ был подписан председателем парламента и президентом только 22 и 27 декабря соответственно.