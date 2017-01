Новый глава МИД Канады действительно находится под российскими санкциями

В МИД РФ подтвердили факт нахождения недавно назначенной главы МИД Канады Христи Фрилэнд в российском санкционном списке.

"Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет. Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица", - сообщил журналистам источник в МИД РФ.

"Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка - это вопрос взаимности и зеркальности. Факт ее нахождения в стоп-листе не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках", - отметил он.

Вместе с тем, источник подчеркнул, что в Москве готовы к взаимодействию с Канадой и налаживанию отношений с этой страной.

"Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям - к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве", - подчеркнул источник.

Ранее СМИ сообщали, что недавно назначенная глава МИД Канады Христя Фрилэнд состоит в списке лиц, въезд в Россию которым запрещён. До назначения на пост главы МИД Х.Фрилэнд занимала должность министра торговли.

Х.Фрилэнд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта, но ее мать, Галина Хомяк-Фрилэнд, украинка по происхождению.

Х.Фрилэнд начинала карьеру в качестве журналиста, работала в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist в Украине. Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.

Впоследствии она объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии. Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 года и была избрана в парламент 25 ноября.