В Кремле называют информацию о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа фальшивкой

В Кремле считают, что распространение информации о наличии у спецслужб РФ компромата на избранного президента США Дональда Трампа является попыткой навредить двусторонним отношениям и фальшивкой, направленной на продолжение "охоты на ведьм".

"Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких "уток", качество открытой части предыдущего доклада и этой "утки" - сопоставимо, такой pulp fiction. Безусловно, также с определенным юмором надо на это реагировать, хотя есть и печальная сторона", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, комментируя появившуюся в западных СМИ информацию о наличии у спецслужб РФ компромата на Д.Трампа.

"Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние "охоты на ведьм". Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку - как, собственно, продолжение "охоты на ведьм", - заявил Д.Песков.

По словам пресс-секретаря президента, "продолжение этого истеричного состояния нужно с тем, чтобы принудительно оставить отношения (США и РФ) в русле деградации, не позволить кому-то задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, мирового сообщества, и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму".

"Это полная фальшивка, и качество этой бумаги говорит само за себя", - добавил Д.Песков.