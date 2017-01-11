Политика

11:15 11.01.2017

В Кремле называют информацию о наличии у спецслужб РФ компромата на Трампа фальшивкой

В Кремле считают, что распространение информации о наличии у спецслужб РФ компромата на избранного президента США Дональда Трампа является попыткой навредить двусторонним отношениям и фальшивкой, направленной на продолжение "охоты на ведьм".

"Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких "уток", качество открытой части предыдущего доклада и этой "утки" - сопоставимо, такой pulp fiction. Безусловно, также с определенным юмором надо на это реагировать, хотя есть и печальная сторона", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам, комментируя появившуюся в западных СМИ информацию о наличии у спецслужб РФ компромата на Д.Трампа.

"Действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние "охоты на ведьм". Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку - как, собственно, продолжение "охоты на ведьм", - заявил Д.Песков.

По словам пресс-секретаря президента, "продолжение этого истеричного состояния нужно с тем, чтобы принудительно оставить отношения (США и РФ) в русле деградации, не позволить кому-то задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, мирового сообщества, и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму".

"Это полная фальшивка, и качество этой бумаги говорит само за себя", - добавил Д.Песков.

ВАЖНОЕ

Законопроект о новых санкциях США против РФ касается инвестиций в добычу углеводородов и российский госдолг

МИД Канады возглавила украинка по происхождению Фриланд

Сенаторы США предлагают наказать санкциями РФ не только за кибератаки, но и за действия в Сирии и Украине

Дело Онищенко показывает совпадение интересов криминальных олигархов и Кремля – И.Яшин

Американские сенаторы внесут законопроект о новых санкциях против России в связи с "хакерским делом"

ПОСЛЕДНЕЕ

Песков: возможные новые санкции США нанесут ущерб не только двухсторонним отношениям с РФ, но и глобальной экономике, энергорынку

Кандидат на пост госсекретаря Тиллерсон может проявить большую жесткость в отношении РФ, чем Трамп

Обама заявил, что американским ценностям угрожают исламисты и автократические режимы

США не должны позволять России и Китаю оказывать давление на малые страны - Обама

На факт обнародования Савченко списков заложников должны реагировать в Раде

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Кедр пронзает небо
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон мини
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА