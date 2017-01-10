Политика

22:02 10.01.2017

МИД Канады возглавила украинка по происхождению Фриланд

Министерство иностранных дел Канады возглавила украинка по происхождению Христя Фриланд, ранее занимавшая пост министра международной торговли.

Согласно решению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое было обьявлено в четверг вечером, Х.Фриланд сменила Стефана Диона, который возглавлял МИД Канады с 2015 г.

Х.Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта, но ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Х.Фриланд начинала карьеру в качестве журналиста, работала в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist в Украине. Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.

Впоследствии она объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии. Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 г. и была избрана в парламент 25 ноября.

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