Политика

21:24 10.01.2017

Сытник не исключает допрос Порошенко в рамках дела о записях Онищенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает возможность допроса президента Петра Порошенко в рамках расследования дела относительно записей народного депутата Александра Онищенко.

"Этого исключать нельзя", - сказал он в эфире "5 канала", отвечая на вопрос о том, может ли так сложиться ситуация, что президент будет допрошен в рамках этого дела ввиду заявлений А.Онищенко.

По словам А.Сытника, решение суда по данному делу зависит от того, когда А.Онищенко будет задержан и экстрадирован в Украину, поскольку процесс экстрадиции из Великобритании занимает довольно длительное время.

Он отметил, что Интерпол не объявил А.Онищенко в международный розыск, несмотря на то, что материалы на него были отправлены давно.

"Мы пока воспринимаем его заявления исключительно как намерение политизировать свое уголовное расследование, чтобы отвлечь внимание общества от того, что 3 млрд грн было причинено ущерба государству, и это его основной мотив", - сказал директор НАБУ.

А.Сытник добавил, что в НАБУ не поступали материалы от самого А.Онищенко в виде свидетельств или каких-либо записей, также Бюро не имеет официальной информации о даче им показаний иностранным спецслужбам.

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

В декабре 2016 года А.Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других народных депутатов.

По информации СМИ, в течение года А.Онищенко записывал свои беседы с П.Порошенко на ручные часы с диктофоном. Депутат сообщил, что передал этот компромат американским спецслужбам 29 ноября.

ВАЖНОЕ

Сенаторы США предлагают наказать санкциями РФ не только за кибератаки, но и за действия в Сирии и Украине

Дело Онищенко показывает совпадение интересов криминальных олигархов и Кремля – И.Яшин

Американские сенаторы внесут законопроект о новых санкциях против России в связи с "хакерским делом"

Киев осудил недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС готов выделить Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности

На факт обнародования Савченко списков заложников должны реагировать в Раде

Керри заявляет, что США побудили Европу отреагировать на украинский кризис санкциями в отношении РФ

Савченко намерена продолжить сотрудничество с СБУ, но настаивает на своем праве обнародовать списки заложников

Киев осудил разрушение памятника жителям Гуты Пеняцкой во Львовской области

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Бездна 2012
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА