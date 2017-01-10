ЕС готов выделить Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сообщил, что Евросоюз готов выделить Украине EUR100 млн для наполнения Фонда энергоэффективности.

"Марош Шевчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины. Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сообщает пресс-служба украинского правительства по итогам разговора.

Кроме того, во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Евросоюза в энергетической сфере, в частности относительно обеспечения украинских и европейских потребителей природным газом.

"Обсуждая вопрос транзита природного газа территорией Украины, Владимир Гройсман подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС", - подчеркивается в сообщении.