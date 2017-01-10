Политика

20:02 10.01.2017

На факт обнародования Савченко списков заложников должны реагировать в Раде

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что на факт публикации внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко списков заложников должны реагировать в Верховной Раде Украины.

Как сообщил З.Шкиряк интернет-изданию "Украинская правда", он присутствовал на совместной встрече представителей МВД и Службы безопасности в связи с публикацией Н.Савченко списков пленных и пропавших на Донбассе.

По его словам, МВД не имеет полномочий открывать уголовное производство по факту публикации – это должны делать другие правоохранительные органы, например, Генеральная прокуратура Украины.

З.Шкиряк считает, что теперь на факт публикации должны реагировать в парламенте, поскольку Н.Савченко имеет статус народного депутата.

Советник главы МВД назвал обнародование списков Н.Савченко "кремлевским перформансом".

Как сообщалось, 10 января Н.Савченко в своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых руководство "ДНР/ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

В частности нардеп обнародовала список в составе 41 украинца (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются "ДНР"/ЛНР" и подтверждены ими. Также ею предоставлен список с аналогичной информацией о 121 украинце, которых запрашивает украинская сторона.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные Н.Савченко списки заложников некорректные, кроме того этот шаг может навредить их семьям. По его словам, аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными от боевиков и за вознаграждение обещают освободить человека.

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