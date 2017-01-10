Политика

17:44 10.01.2017

Керри заявляет, что США побудили Европу отреагировать на украинский кризис санкциями в отношении РФ

Вашингтон повлиял на ЕС с тем, чтобы Брюссель также отреагировал антироссийскими санкциями в связи с ситуацией на востоке Украины, сообщил госсекретарь США Джон Керри.

"Мы побудили Европу ввести санкции (в отношении России - ИФ). И эти санкции сильно ударили по России, показав ей на то, что они (российская сторона - ИФ) должны заплатить цену за это. Нам удалось продлить их в рамках усилий, призванных побудить (Россию - ИФ) исполнять минские соглашения", - сказал Дж.Керри во вторник в вашингтонском Институте мира.

ВАЖНОЕ

Сенаторы США предлагают наказать санкциями РФ не только за кибератаки, но и за действия в Сирии и Украине

Дело Онищенко показывает совпадение интересов криминальных олигархов и Кремля – И.Яшин

Американские сенаторы внесут законопроект о новых санкциях против России в связи с "хакерским делом"

Киев осудил недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии

ПОСЛЕДНЕЕ

Савченко намерена продолжить сотрудничество с СБУ, но настаивает на своем праве обнародовать списки заложников

Киев осудил разрушение памятника жителям Гуты Пеняцкой во Львовской области

Партия Саакашвили в Грузии развалена, заявляет один из ее лидеров

Вице-канцлер ФРГ может составить конкуренцию Меркель на выборах

Н.Савченко предлагает сменить представительство Украины в ТКГ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Династия. Дважды освободитель
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА