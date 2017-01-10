Керри заявляет, что США побудили Европу отреагировать на украинский кризис санкциями в отношении РФ

Вашингтон повлиял на ЕС с тем, чтобы Брюссель также отреагировал антироссийскими санкциями в связи с ситуацией на востоке Украины, сообщил госсекретарь США Джон Керри.

"Мы побудили Европу ввести санкции (в отношении России - ИФ). И эти санкции сильно ударили по России, показав ей на то, что они (российская сторона - ИФ) должны заплатить цену за это. Нам удалось продлить их в рамках усилий, призванных побудить (Россию - ИФ) исполнять минские соглашения", - сказал Дж.Керри во вторник в вашингтонском Институте мира.