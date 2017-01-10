Савченко намерена продолжить сотрудничество с СБУ, но настаивает на своем праве обнародовать списки заложников

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заверяет, что продолжит сотрудничество со Службой безопасности Украины в вопросах освобождения заложников, попавших в плен вследствие конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма.

"Я сотрудничала и далее буду постоянно сотрудничать со всеми службами, потому что на них многое замыкается. Это действительно силовые структуры, которые защищают Украину. Потому, конечно, я буду с ними сотрудничать, и мы далее сотрудничаем… Просто я считаю, что имею на это право, свое мнение. Я прошла этот путь, и знаю, как он будет более эффективным. И считаю, что это поможет остальным", - сказала Н.Савченко журналистам во вторник в Киеве.

По мнению народного депутата, обменять заложников по принципу "всех на всех" возможно уже до конца зимы.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с СБУ в контексте обнародования Н.Савченко списков заложников, народный депутат сказала: "Что касается СБУ, выучите уже, наконец, что народный депутат – лицо, которому народ предоставляет наивысшую степень доверия. Народный депутат имеет право на доступ к государственной тайне высшего уровня. Мы, народные депутаты, не подотчетны СБУ".

Н.Савченко высказала мнение, что списки заложников нужно было сделать открытыми, как и весь процесс переговоров в Минске.

"Много говорят о том, что могут какие-то мошенники обращаться (к семьям заложников с целью получения денег – ИФ). Такое было и ранее. И до того родителям, которые потеряли своих детей, или дети которых находятся в плену, звонили и обещали, что достанут их ребенка", - отметила она.

Как сообщалось, 10 января Н.Савченко в своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых руководство "ДНР/ЛНР" хочет получить от украинской стороны.

В частности нардеп обнародовала список в составе 41 украинца (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которые удерживаются "ДНР"/ЛНР" и подтверждены ими. Также ею предоставлен список с аналогичной информацией о 121 украинце, которых запрашивает украинская сторона.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные Н.Савченко списки заложников некорректные, кроме того этот шаг может навредить их семьям. По его словам, аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными от боевиков и за вознаграждение обещают освободить человека.

Ю.Тандит пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, обнародованных Н.Савченко.