Н.Савченко предлагает сменить представительство Украины в ТКГ

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко предлагает сменить украинское представительство в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, мотивируя неэффективностью нынешнего.

"Я предлагаю заменить уставших за три года бесплодной работы минских переговорщиков на свежих, более профессиональных, которые дадут результат!", - написала Н.Савченко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По ее словам, в списках пленных, поданных боевиками на обмен, представлено очень много граждан РФ, "чтобы скрыть присутствие российских войск на территории Украины, выдав их за сепаратистов и, чтобы выменять их, под шумок, не отдав украинских политзаключенных из России и оккупированного Россией Крыма".

"Могли ли не заметить это официальные переговорщики от Киева и украинские спецслужбы? Может и могли", - отметила Н.Савченко, подчеркнув, что именно поэтому и предлагает сменить украинское представительство в ТКГ.