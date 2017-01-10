Политика

09:52 10.01.2017

Американские сенаторы внесут законопроект о новых санкциях против России в связи с "хакерским делом"

Группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном намерена представить законопроект о новых санкциях в отношении Москвы в связи с "вмешательством" России в предвыборный процесс в США, сообщили СМИ.

Как заявил в понедельник Дж.Маккейн, эти санкции будут носить "всеобъемлющий характер".

Сторонниками законопроекта выступают также сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

C идеей новых санкций выступили Дж.Маккейн и его соратник по партии сенатор Линдси Грэм. По их словам, новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики.

Ранее в США был распространен доклад американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Д.Трамп, который встречался с руководством американской разведки, проинформировавшим его по делу о "российских хакерах", отказался комментировать обвинения в адрес России, сообщило агентство Associated Press.

"Это, действительно, была замечательная встреча, мне очень понравились эти люди", - сказал Д.Трамп в ответ на прямой вопрос агентства, удалось ли лидерам американского разведсообщества убедить его в том, что Россия с помощью хакерских атак способствовала его победе на президентских выборах.

Избранный президент добавил, что узнал много нового для себя. "Думаю, они тоже", - сказал он.

Как отметило агентство, "Трамп не детализировал, какие доказательства (российского вмешательства - ИФ) ему были предъявлены, лишь сообщил, что узнал о многих секретных вещах".

Вместе с тем, после встречи он заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на исход президентских выборов в США.

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