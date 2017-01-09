Киев осудил недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

Министерство иностранных дел Украины осудило недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции и отметило необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с терроризмом.

"МИД Украины решительно осуждает террористические акты, которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем быстрого и полного выздоровления раненым", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, обнародованном в понедельник.

В заявлении отмечается, что всплеск террористических актов, который наблюдается в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с этим явлением, которое "является угрозой для всего цивилизованного мира".

"Подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они не совершались", - заявили в МИД.