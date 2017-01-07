Фонд "Видродження" не разделяет тезисы Пинчука, но продолжает выполнять обязательства в совместных проектах

Международный фонд "Видродження" не разделяет позиции бизнесмена Виктора Пинчука, изложенные в его статье для издания The Wall Street Journal, однако продолжает выполнять партнерские обязательства в совместных с его благотворительным фондом проектах, в том числе "Украинский завтрак" в рамках Экономического форума в Давосе в январе.

"Мы не разделяем позиции, изложенной Виктором Пинчуком в его статье Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, обнародованной в газете Wall Street Journal от 29 декабря 2016 года. Виктор Пинчук является основателем благотворительного фонда его имени, партнером которого в нескольких проектах является фонд "Видродження", в частности, поддерживая участие ведущих украинских экспертов в ежегодных конференциях "Ялтинской европейской стратегии" и участие новых политиков из межфракционного объединения еврооптимистов в "Украинских завтраках" во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда "Видродження" в субботу.

В фонде заверяют, что продолжают выполнять свои партнерские обязательства в проектах, осуществляемых совместно с Фондом Виктора Пинчука. "В частности, в январе мы поддерживаем посещение группой украинских политиков, чиновников, независимых экспертов и интеллектуалов "Украинского завтрака" в рамках Экономического форума в Давосе. Мы надеемся, что поддерживаемые нами участники смогут воспользоваться предложенной им международной площадкой, чтобы донести свои позиции к мировым и европейским лидерам, которые соберутся в Давосе", - подчеркивается в заявлении.

Фонд "Видродження" также оставляет за собой право определяться относительно дальнейших планов сотрудничества с Фондом Виктора Пинчука, как и с другими партнерами фонда, при условии соблюдения общих и программных приоритетов.

Говоря о некоторых тезисах в статье В.Пинчука, в "Видродженни" назвали свое видение сложившейся ситуации в Украине, в том числе на Донбассе.

"Мы не разделяем мнения о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве", - говорится в заявлении.

В фонде также считают, что отказ от вектора интеграции в ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях с Москвой.

"Мы не считаем, что вынесение "за скобки" вопросов Крыма и реинтеграции оккупированного Донбасса на условиях России (а это произойдет в результате предлагаемых "псевдовыборов") сделает Украину жизнеспособным государством. Наоборот, приняв такие условия, Украина неизбежно пойдет путем Боснии и Герцеговины и станет лишь номинально целостной страной, дальнейшая фрагментация которой будет лишь вопросом времени. Отказ же от борьбы за Крым будет означать измену не только крымских украинцев, но и целого народа - крымских татар, которые страдают от бесправия в условиях оккупации", - комментируют в фонде ситуацию с Крымом.

Как сообщалось, в статье для The Wall Street Journal, опубликованной в конце 2016 года, В.Пинчук предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ. Среди озвученных им инициатив, в частности, - временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказ от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе, согласие на нейтралитет.

Он также настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое покончить с войной на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины, он должен быть возвращен. Кроме этого, В.Пинчук предложил Украине согласиться на местные выборы в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с РФ.