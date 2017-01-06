Политика

15:17 06.01.2017

Китай может начать проверки компаний США из-за внешнеторговой политики Трампа

Китай готов активизировать проверки американских компаний в случае, если будущий президент США Дональд Трамп после прихода к власти введет меры в отношении китайских товаров и спровоцирует торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Среди рассматриваемых Пекином вариантов - налоговые и антимонопольные проверки известных американских компаний или фирм, имеющих большое присутствие в Китае.

Также возможно начало антидемпинговых расследований и свертывание государственных закупок американских товаров, утверждают источники.

При этом они уточняют, что Китай пойдет на подобные меры только в том случае, если США начнут действовать первыми, и только с санкции высшего руководства.

В случае введения ответных мер из-за протекционистской политики Д.Трампа Китай может столкнуться с ухудшением доступа к рынку США - своего крупнейшего торгового партнера, комментирует аналитик Rabobank Group в Гонконге Майкл Эвери. Как показывает практика, если страна с крупным дефицитом торгового баланса предпринимает ответные меры против страны с его профицитом, страна с профицитом всегда проигрывает, добавляет он.

Дефицит торгового баланса США с Китаем за 10 месяцев 2016 года составил $288,78 млрд.

Представители китайских ведомств и переходной команды Д.Трампа не ответили на запросы о комментариях.

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