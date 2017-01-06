Политика

08:57 06.01.2017

Послы США в зарубежных странах лишатся своих должностей после прихода Трампа

Согласно указу переходной команды избранного американского президента Дональда Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации, пишет New York Times со ссылкой на источники.

По словам дипломатов, знакомых с текстом указа, документ не допускает исключений. Ранее, вступающие в должность президенты позволяли отдельным послам, в частности, тем, у кого были дети школьного возраста, оставаться на своих постах на дополнительные несколько недель или месяцев.

"Политические" послы, многие из которых номинированы благодаря связям с президентом, почти всегда покидают свои посты по окончании президентского срока; послы, которые являются кадровыми дипломатами, часто остаются при своих должностях, отмечает издание. В посольстве США в Казахстане эту информацию пока не комментируют.

Инаугурация Д.Трампа состоится 20 января.

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