Трамп предложил кандидатуру юриста Джея Клейтона на пост главы SEC

Избранный президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру юриста Джея Клейтона, партнера юридической фирмы Sullivan & Cromwell, на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает The New York Times.

"Господин Клейтон обеспечит процветание наших финансовых институтов и создание ими новых рабочих мест, в то же время внимательно следя за тем, чтобы они играли по правилам", - заявил Д.Трамп.

Дж.Клейтон специализируется на слияниях и поглощениях, он представлял интересы Goldman Sachs и ряда инвестфирм, включая Och-Ziff Capital Management и Oaktree Capital Group. Также он выступал советником сделки по приобретению Barclays активов разорившегося банка Lehman Brothers, а также крупнейшего в истории IPO китайского интернет-гиганта Alibaba Group.

По мнению аналитиков, его выдвижение сигнализирует о том, что Д.Трамп намерен скорее поддержать усилия компаний по привлечению средств на открытых рынках вместо того, чтобы ужесточать регуляторный надзор.

Кандидатура юриста, скорее всего, будет встречена не без критики. В частности, его обвиняют в представлении интересов банков во время финансового кризиса, а также в сотрудничестве с Alibaba, отчетность которой на предмет нарушений проверяет SEC.

"Сложно представить, как юрист, всю свою карьеру помогавший банкам Уолл-стрит избежать наказания, будет выполнять обещание Трампа не дать крупным банкам и хедж-фондам уйти от ответственности", - заявил сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун.

Действующий председатель SEC Мэри Джо Уайт возглавила SEC в 2013 году и ранее отмечала, что покинет пост после завершения срока президентства Барака Обамы.