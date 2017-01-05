Американские сенаторы готовят новые санкции против РФ

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн готовят законопроект с новыми санкциям против России, о чем Л.Грэм заявил телеканалу CNN.

Суть санкций не раскрывается. Несколько ранее Л.Грэм посетовал, что Д.Трамп не считает угрозу со стороны России равносильной угрозам со стороны ИГИЛ, КНДР и Ирана.

По словам сенатора, Д.Трамп в пятницу после того, как американские спецслужбы доложат ему итоги расследования о вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию, сможет убедиться в этом.

Вместе с тем, в конгрессе накануне отказались создавать специальную комиссию по расследованию российских кибератак на сайты американской Демократической партии, чтобы способствовать избранию президентом Д.Трампа.