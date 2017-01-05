Политика

08:17 05.01.2017

Американские сенаторы готовят новые санкции против РФ

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн готовят законопроект с новыми санкциям против России, о чем Л.Грэм заявил телеканалу CNN.

Суть санкций не раскрывается. Несколько ранее Л.Грэм посетовал, что Д.Трамп не считает угрозу со стороны России равносильной угрозам со стороны ИГИЛ, КНДР и Ирана.

По словам сенатора, Д.Трамп в пятницу после того, как американские спецслужбы доложат ему итоги расследования о вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию, сможет убедиться в этом.

Вместе с тем, в конгрессе накануне отказались создавать специальную комиссию по расследованию российских кибератак на сайты американской Демократической партии, чтобы способствовать избранию президентом Д.Трампа.

ВАЖНОЕ

В АП ответили Пинчуку: Украина не откажется от интеграции с ЕС и НАТО, Крымом торговать не будет

В Белом доме предупреждают Трампа о политических последствиях решения по поводу возможной деятельности России в киберсфере

Говорить о снятии санкций с РФ можно лишь после выполнения Москвой минских договоренностей – Климкин

СММ ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса – Курц

Посол Великобритании при ЕС Айвен Роджерс ушел в отставку

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы

Впервые с 2008 г. президент Молдовы встретился со своим коллегой из Приднестровья

Фриз готова устроить визит Ле Пен в Украину, в том числе в зону АТО

Отчет ОБСЕ о выборах в РФ может быть расценен как попытка легализовать аннексию Крыма – Гопко

КНР заинтересована в дальнейшем укреплении фундамента сотрудничества с Украиной – Си Цзиньпин

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА