Фриз готова устроить визит Ле Пен в Украину, в том числе в зону АТО

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), член группы по межпарламентским связям с Францией Ирина Фриз заявляет о готовности организовать кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен поездку в зону АТО, чтобы та лично увидела последствия "русского мира".

"По поводу заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по Крыму. Как член межпарламентской группы дружбы Украина-Франция, я готова организовать визит госпожи Ле Пен в Украину для того, чтобы она воочию увидела ситуацию в стране и осуществила визит на восток в зону АТО для того, чтобы увидеть последствия "русского мира", - написала депутат на своей странице в Фейсбуке в среду.

И.Фриз выразила убеждение, что М. Ле Пен является патриоткой Франции и благодаря визиту в Украину она изменит свою риторику.

"Несмотря на то, что госпожа Ле Пен открыто финансируется и имеет кредитную линию от России, думаю, ей не хватает внешнеполитического опыта и информации для того, чтобы оценить ситуацию в Украине и российскую политику на постсоветском пространстве. Миграционная проблема, лежащая в основе предвыборной программы Ле Пен, была создана именно из-за вмешательства России в сирийский конфликт и бомбардировки Кремлем населенных пунктов. Поэтому Ле Пен, к сожалению, недостаточно понимает роль России в кризисных явлениях в самой Франции", - выразила мнение народный депутат.

Как сообщалось, кандидат на пост президента Франции М. Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

МИД Украины 3 января высказало возмущение ее высказыванием: "Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права. В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину".

В ведомстве выразили надежду, что французская общественность даст принципиальную оценку "такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции".

В свою очередь, Служба безопасности Украины направила в МИД письмо для согласования возможностей запрета въезда в страну М. Ле Пен в связи с высказываниями относительно территориальной целостности Украины.