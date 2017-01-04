Отчет ОБСЕ о выборах в РФ может быть расценен как попытка легализовать аннексию Крыма – Гопко

Окончательный отчет миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе/Бюро демократических институтов и прав человека (ОБСЕ/БДИПЧ) о наблюдениях за парламентскими выборами в РФ в 2016 году вызывает обеспокоенность, поскольку может быть использован агрессором для легитимизации своих действий, считает глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Отчет… не освещает тот факт, что выборы в Госдуму РФ незаконно проводились российской оккупационной властью, в том числе на территории аннексированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь. В то же время результаты этих незаконных выборов включены в Отчет о выборах на территории всей РФ, что ставит под вопрос его достоверность и в будущем может быть использовано агрессором для легитимизации своих действий. Такой подход ОБСЕ может быть расценен как скрытая попытка легализовать незаконную аннексию части территории Украины", - говорится в заявлении А.Гопко, опубликованном на официальном сайте парламента.

Глава внешнеполитического комитета подчеркивает, что Верховная Рада признала незаконным проведение так называемых выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма и тем самым не признала легитимность избранной Госдумы.

"Мы считаем такие выборы грубым нарушениям законодательства, Конституции Украины, основных принципов и норм международного права, устава ООН, Хельсинкского заключительного Акта, Будапештского меморандума, Резолюции ООН о территориальной целостности Украины, а также других международно-правовых актов", - говорится в заявлении А.Гопко.