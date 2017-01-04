Политика

09:49 04.01.2017

КНР заинтересована в дальнейшем укреплении фундамента сотрудничества с Украиной – Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил главу Украинского государства Петра Порошенко и народ Украины по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Киевом.

"За 25 лет после установления дипломатических отношений, китайско-украинские отношения сохраняют здоровое и стабильное развитие. Сотрудничество двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, научно-технической, культурной и других сферах, достигли существенных результатов, содержание китайско-украинских отношений стратегического партнерства непрерывно насыщается, что приносит реальную пользу двум странам и их народам", - отмечается в поздравлении Си Цзиньпина, обнародованном пресс-службой президента Украины в среду утром.

Лидер Китая отметил: "Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-украинских отношений, готова пользоваться лучшим случаем 25-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами на основе принципов взаимного уважения и взаимного выигрыша, прийти к дальнейшему укреплению фундамента дружественного сотрудничества двух стран, продвижению двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях с целью получения еще больших достижений".

Председатель КНР пожелал, чтобы дружба между народами Китая и Украины продолжалась вечно.

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