Политика

09:13 04.01.2017

Порошенко поздравил Си Цзиньпина с 25-летием установления дипотношений Украины и КНР

Президент Украины Петр Порошенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и КНР.

"Уверен, что главными достижениями четвертьвековой истории взаимоотношений наших государств является крепкая дружба украинского и китайского народов, взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности, уважение друг к другу, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Все это - надежная основа для дальнейшего плодотворного развития стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой", - цитирует П.Порошенко пресс-служба президента Украины в среду утром.

Глава Украинского государства напомнил о встрече с лидером Китая в Вашингтоне 1 апреля 2016г и еще раз выразил интерес к продолжению диалога. "Глава государства отметил, что был бы рад приветствовать председателя КНР Си Цзиньпина в Киеве с государственным визитом", - говорится в сообщении.

Президент пожелал главе Китая крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественному китайскому народу - мира и процветания.

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