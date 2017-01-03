Посол Великобритании при ЕС Айвен Роджерс ушел в отставку

Британский посол при ЕС Айвен Роджерс неожиданно объявил об уходе в отставку, сообщила во вторник Financial Times.

Отставку дипломата, назначенного на этот пост в ноябре 2013 года, подтвердили в пресс-службе британского МИДа.

Многие политики из двух главных партий Великобритании высказали свои сожаления в связи с уходом А.Роджерса. Они отметили опыт посла и его отличное понимание механизмов функционирования ЕС, которые понадобились бы при официальных переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза.

Вместе с тем наиболее активные сторонники Brexit восприняли отставку А.Роджерса с оптимизмом. Посол был известен своими проевропейскими взглядами и как-то заявил, что процедура выхода может занять десятилетие.