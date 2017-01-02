Политика

16:50 02.01.2017

В Берлине не видят будущего для Сирии с президентом Асадом

Власти Германии не изменили своей позиции относительно того, что президент Сирии Башар Асад должен впоследствии уйти с должности главы страны, заявил в понедельник представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Б.Асад не может выполнять постоянную роль (главы государства - ИФ) для развития мирного будущего в Сирии", - сказал он журналистам в Берлине.

При этом М.Шефер допустил, что сирийский президент может участвовать в переходном процессе в Сирии, однако его полномочия должны быть сильно ограничены.

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