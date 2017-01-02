Глава МИД Украины и новый председатель ОБСЕ посетят Донецкую область 3-4 января

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) осуществят рабочий визит в Донецкую область 3-4 января 2017, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций", - говорится в сообщении.

Как ожидается, П.Климкин и С.Курц обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в и вокруг Украины, в т.ч. по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине для эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами СММ ОБСЕ.

Ранее сообшалось, что С.Курц планирует посетить районы вблизи Мариуполя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией на востоке Украины.

Австрия, перенимающая в 2017 году председательствование в ОБСЕ, ставит перед собой три амбициозные цели: деэскалация имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.