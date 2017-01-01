Политика

15:59 01.01.2017

Маккейн по прибытии в Грузию обещал продолжить работу для принятия "жестких санкций против России"

Американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар в воскресенье, 1 января, прибыли в Тбилиси с двухдневным визитом.

"Мы сделаем все возможное, чтобы США до конца поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", - заявил журналистам в Тбилисском международном аэропорту Дж.Маккейн.

В ходе визита сенаторы встретятся с премьер-министром, президентом и министром обороны Грузии. Сразу же из аэропорта американские сенаторы направились в село Хурвалети Цхинвальского региона, где российские и югоосетинские военные возвели проволочные заграждения.

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