Политика

03:59 31.12.2016

Трамп считает отличным ходом решение РФ воздержаться от ответных мер на новые американские санкции

Избранный президент США Дональд Трамп высоко оценил решение руководства РФ воздержаться от ответных мер на новые американские санкции.

"Отличный ход", - написал он в пятницу в "Твиттере", пояснив, что имеет в виду решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России.

"Я всегда знал, что он очень умен", - добавил Д.Трамп.

В минувший четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

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