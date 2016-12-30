И.Геращенко не считает реалистичными идеи Пинчука и Киссинджера относительно судьбы Крыма и Донбасса

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко критикует предложения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука, не веря в реалистичность их воплощения.

"Коллеги спрашивали об отношении к позиции Киссинджера, по размену Крыма на Донбасс. При всем уважении к выдающемуся дипломатическому прошлому Генри Киссинджера, как и при всем уважении к В.Пинчуку, я не считаю эти идеи реалистичными. Они учли интересы США и РФ, Трампа и Путина, но забыли о ключевом - о позиции украинского народа. А народ не собирается капитулировать и отказываться от евроатлантической интеграции, чтобы успокоить Европу и РФ", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке в пятницу.

Она отметила, что не стоит недооценивать народ. "Поэтому Киссинджеру и всем остальным, кто размышляет о будущем Украины, стоит в первую очередь учитывать этот фактор. И мы еще соберемся на YES в украинском Крыму. Нужно только в это верить и бороться, а не опускать лапки", - подытожила И.Геращенко.

Как писали ранее европейские СМИ, бывший госсекретарь США Г.Киссинджер разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.

В.Пинчук в статье для The Wall Street Journal предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ. Среди озвученных им инициатив, в частности, временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказаться от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе и согласиться на нейтралитет.

Он также настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен.

Кроме этого, В.Пинчук предложил Украине согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с России.